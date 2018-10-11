Выбрано лучшее платье Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон открыла Центр фотографии в музее Виктории и Альберта в Лондоне. Наряд, в котором она приехала на церемонию, модное издание Vogue назвало самым стильным в ее гардеробе.

Открытие состоялось вечером в среду, 10 октября. На 36-летней принцессе было длинное лиловое платье в клетку с бордовым поясом канадского бренда Erdem и бархатные туфли-лодочки в тон. В качестве аксессуаров она выбрала клатч и крупные серьги того же бренда.

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Ранее в октябре на мировом Министерском саммите по вопросам психического здоровья герцога и герцогиню Кембриджских заметили в одежде, которую они надевали ровно год назад во время королевского визита в Германию.

В том же месяце британская актриса Кира Найтли выразила негодование по поводу безупречного внешнего вида только что родившей Кейт Миддлтон. В своем эссе «Слабый пол» Кира Найтли в подробностях описала ощущения в теле женщины при рождении ребенка и заодно прокомментировала появление герцогини Кембриджской на публике сразу после родов.

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