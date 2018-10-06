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Послеродовая внешность Кейт Миддлтон ужаснула Киру Найтли

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Британская актриса Кира Найтли выразила негодование по поводу безупречного внешнего вида только что родившей Кейт Миддлтон. На ее слова обратило внимание издание Independent.ie.

В своем эссе «Слабый пол» Кира Найтли в подробностях описала ощущения в теле женщины при рождении ребенка и заодно прокомментировала появление герцогини Кембриджской на публике сразу после родов.

«Она вышла из больницы спустя семь часов после родов с идеальным макияжем и на каблуках. Лицо, которое хотели видеть все», — написала Найтли в эссе. «Скрывай! Конечно, скрывай свою боль, Кейт, не показывай, как ты боролась. Ты вышла спустя семь часов после того, как сражалась с жизнью и смертью. Не говори никому. Скрывай», — саркастически дополнила она.

3 октября герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вышла из шестимесячного декретного отпуска и появилась на публике в джинсах и с новой прической. Бьюти-эксперты отметили, что герцогиня уложила волосы в новой манере: теперь они выглядят прямыми и гладкими, в то время как раньше она предпочитала локоны. Звездный парикмахер Джеймс Джонсон объяснил изменения во внешности Кейт Миддлтон.

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