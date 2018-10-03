Раскрыта причина изменений внешности Кейт Миддлтон после каждых родов

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вышла из шестимесячного декретного отпуска и появилась на публике в джинсах и с новой прической. Об этом сообщает Daily Mail.

Бьюти-эксперты отметили, что герцогиня уложила волосы в новой манере: теперь они выглядят прямыми и гладкими, в то время как раньше она предпочитала локоны. Более того, такие изменения наблюдались и после рождения старших детей Миддлтон — принца Джорджа и принцессы Шарлотты.

Фото: REX / Shutterstock

Звездный парикмахер Джеймс Джонсон нашел объяснение новому стилю Кейт Миддлтон. «Часто после рождения ребенка женщины хотят изменить внешность или как-то ее освежить. Новая прическа — идеальный способ. Особенно если вы, наконец, покрасите волосы в новый долгожданный цвет», — прокомментировал он. Джонсон добавил, что, меняясь в лучшую сторону после каждого декрета, Кейт Миддлтон вдохновляет всех молодых матерей.

Материалы по теме Пришлись ко двору Женщины британских принцев ломают традиции, но не изменяют стилю

В сентябре ежегодный отчет заказов онлайн-ретейлера eBay показал, что Кейт Миддлтон оказывает большее влияние на потребительский спрос, чем Меган Маркл. Имена дизайнеров, которые шили одежду для жены принца Уильяма, вбивались в поисковик сайта чаще тех, что изготавливали наряды для герцогини Сассекской.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!