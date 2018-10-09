Кейт Миддлтон вышла в свет в прошлогоднем платье

Герцога и герцогиню Кембриджских заметили в одежде, которую они надевали ровно год назад во время королевского визита в Германию. Об этом сообщает Daily Mail.

Кейт Миддлтон с мужем принцем Уильямом приехали на первый мировой Министерский саммит по вопросам психического здоровья, который проходил в Каунти-холл в Лондоне. На ней было лавандовое платье новозеландского модельера Эмилии Викстед, сделанное из переработанных материалов. На данный момент оно представлено на сайте Emilia Wickstead по цене 1775 долларов. Герцогиня дополнила наряд бледно-сиреневой сумкой с крокодиловым принтом британской марки Aspinal.

Принц Уильям сопровождал жену в темно-синем костюме, белой рубашке и бордовом галстуке с мелким орнаментом.

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Ранее в октябре британская актриса Кира Найтли выразила негодование по поводу безупречного внешнего вида только что родившей Кейт Миддлтон. В своем эссе «Слабый пол» Кира Найтли в подробностях описала ощущения в теле женщины при рождении ребенка и заодно прокомментировала появление герцогини Кембриджской на публике сразу после родов.

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