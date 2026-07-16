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22:21, 16 июля 2026Бывший СССР

Ермак съездил к главкому ВСУ на фоне отставки министра обороны Украины

«УП»: Ермак посетил Сырского на фоне отставки министра обороны Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Volodymyr Tarasov / Globallookpress.com

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак съездил к главкому ВСУ Александру Сырскому на фоне отставки министра обороны Украины Михаила. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Бывший глава аппарата президента Андрей Ермак посетил контрольный пункт главы Александра Сырского в одном из прифронтовых регионов два часа назад», — сообщили журналисты издания. Публикация вышла в 20:52 по Киеву (время совпадает с московским).

Издание обратилось за комментариями к Ермаку и Сырскому. Встреча не анонсировалась, подробности их переговоров пока неизвестны.

Ранее Федоров высказался о необходимости уволить главкома ВСУ и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова. По его словам, это нужно для сокращения преступности в армии.

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