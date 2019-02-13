Ведущий «России-1» объяснил удаление украинской журналистки в прямом эфире

Ведущий передачи «Кто против?» Сергей Михеев рассказал в интервью Федеральному агентству новостей, почему выгнал из студии украинскую журналистку Янину Соколовскую.

Михеев пояснил, что ему не понравилось предположение Соколовской о том, что российские спецслужбы причастны к поджогу Дома профсоюзов в Одессе, произошедшему в мае 2014 года. Также ведущего оскорбило вызывающее поведение журналистки. «Слова Соколовской об Одессе слились с ее хамским поведением в единое целое, что показалось мне неприемлемым, и я ее удалил», — сказал Михеев.

Ведущий заявил, что больше не будет приглашать Соколовскую в программу, поскольку она там «на фиг не нужна». По словам Михеева, ему приходится терпеть выходки украинских экспертов, поскольку их не так много. Ведущий намерен периодически удалять гостей из Украины, если их поведение превратится «в базарное хамство с каким-то невероятным апломбом в сочетании с оскорбительными для большого числа россиян тезисами».

12 февраля Сергей Михеев в прямом эфире телеканала «Россия-1» потребовал от Соколовской покинуть студию. Соколовская присутствовала на социально-политическом ток-шоу «Кто против?» в качестве приглашенного эксперта. Она предположила, что к поджогу Дома профсоюзов в Одессе, произошедшему в мае 2014 года, могли быть причастны российские спецслужбы.

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