Российские ток-шоу уличили в развращении неокрепших душ

Актриса Мария Шукшина объяснила, почему ее родственники охотно участвуют в съемках ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.

«Просто переключить на другой канал уже не получится, там везде аналоги, калька: ругань, дележ имущества, внебрачные дети, любовницы, драки, мордобои в прямом эфире, сплошной мат. Это уже не просто ток-шоу, это модель поведения для слабых, неокрепших душ», — посетовала Шукшина.

Актриса добавила, что немногие люди могут отказаться от больших гонораров, которые выплачивают участникам программы. Однако она заявила, что не осуждает своих родственников, которые приняли участие в шоу, поскольку они «несчастные» и «не ведают, что творят».

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Шукшина призвала государство включиться в регулирование телевидения и «законодательно запретить телеканалам обсуждать темы, порочащие честь и достоинство граждан нашей страны». Также она посоветовала обратить внимание на опыт европейских стран, где существуют организации общественного контроля над СМИ.

Личная жизнь Шукшиной неоднократно становилась темой подобных ток-шоу. Особенно журналистов волнуют взаимоотношения актрисы с ее непризнанной невесткой Фрейей Зильбер. Та родила ребенка от сына Шукшиной. Обсуждается также конфликт дочери актрисы, Анны Трегубенко, с родственниками из-за квартиры.

В ноябре сообщалось, что Шукшина выступила против шоу Малахова, выпуски которого транслируются на «России 1». Она подписала петицию, в которой требует на законодательном уровне запретить обсуждение личной жизни звезд на телевидении.

В ответ Малахов посоветовал ей не уличать СМИ во вмешательство в частную жизнь, а решить вопрос с алиментами, которые требует с ее сына бывшая девушка. Он также опроверг информацию о том, что Шукшиной предложили 15 миллионов рублей за участие в «Прямом эфире».

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