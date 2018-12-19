Малахов уличил во лжи призвавшую закрыть его шоу Шукшину

Телеведущий Андрей Малахов ответил актрисе Марии Шукшиной, которая призывала запретить его шоу за вмешательство в частную жизнь. В интервью «Комсомольской правде» ведущий «Прямого эфира» посоветовал ей не пенять на СМИ, а решить вопрос с алиментами, которые требует с ее сына бывшая девушка.

«Если не нравится, что в СМИ обсуждают дела вашей семьи, то решите вопрос. Обеспечьте вашего внука, чтобы он не голодал, а его мать не бегала и не рыдала, что ей нечем кормить малыша. Цена вопроса — 20 тысяч рублей в месяц, которые эта девочка хочет получать», — заявил Малахов.

Он также опроверг информацию о том, что Шукшиной предложили 15 миллионов рублей за участие в «Прямом эфире». По его словам, редакция шоу «обалдела», когда актриса написала об этом в своем Instagram.

«Поняли, что это такой намек: мол, если мне предложат 15 миллионов, то могу задуматься об интервью», — истолковал ситуацию ведущий. Он добавил, что современное телевидение коммерциализировано и за эксклюзивные интервью приходится платить, но 15 миллионов выглядит «фантастической суммой».

Шукшина обмолвилась в конце ноября в комментариях к своему посту в Instagram, что представители «Прямого эфира» предлагали ей 15 миллионов рублей за интервью. Незадолго до этого она подписала петицию на Change.org с требованием запретить «Прямой эфир», «Пусть говорят» и «Ты не поверишь!», как передачи, порочащие достоинство известных личностей. Помимо Шукшиной, инициативу поддержали Алика Смехова и Никита Джигурда.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!