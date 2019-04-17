Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился

В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.

«Ну вы сравнили пожар в важнейшей культурной ценности Европы и, скажем так, ликвидацию малоценного человеческого материала в Одессе 2 мая 2014 года», — сказал он. Окончание его фразы потонуло в гневных выкриках публики.

После этого ведущий Анатолий Кузичев попросил Сытина покинуть студию.

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13 февраля украинскую журналистку Янину Соколовскую выгнали из студии передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1» после ее предположения, что к поджогу Дома профсоюзов в Одессе могли быть причастны российские спецслужбы.

2 мая 2014 года в Одессе произошло крупное столкновение между сторонниками федерализации Украины («Антимайдана») и активистами Евромайдана. В ходе конфликта украинские националисты загнали своих противников в Дом профсоюзов и забросали их коктейлями Молотова. Заживо сгорели более 40 человек, еще 174 участника столкновений получили ранения. Судебные разбирательства по «делу 2 мая» длятся до сих пор.