Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился

В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.
«Ну вы сравнили пожар в важнейшей культурной ценности Европы и, скажем так, ликвидацию малоценного человеческого материала в Одессе 2 мая 2014 года», — сказал он. Окончание его фразы потонуло в гневных выкриках публики.
После этого ведущий Анатолий Кузичев попросил Сытина покинуть студию.
13 февраля украинскую журналистку Янину Соколовскую выгнали из студии передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1» после ее предположения, что к поджогу Дома профсоюзов в Одессе могли быть причастны российские спецслужбы.
2 мая 2014 года в Одессе произошло крупное столкновение между сторонниками федерализации Украины («Антимайдана») и активистами Евромайдана. В ходе конфликта украинские националисты загнали своих противников в Дом профсоюзов и забросали их коктейлями Молотова. Заживо сгорели более 40 человек, еще 174 участника столкновений получили ранения. Судебные разбирательства по «делу 2 мая» длятся до сих пор.