Первый сигнал о пожаре в Нотр-Дам проигнорировали

В день пожара в соборе Парижской Богоматери дважды срабатывала сигнализация. Об этом агентству Associated Press на условиях анонимности сообщил один из следователей по делу.

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Он пояснил, что уже опрошены около 30 человек, большинство из них работали над ремонтом памятника культуры. Выяснилось, что после первого сигнала тревоги некоторые рабочие во главе с дежурным сотрудником пожарной службы поднялись на проверку, но очагов возгорания не обнаружили. «После второго сигнала было уже слишком поздно, огонь стал слишком сильным», — сказал следователь.

Над делом о пожаре работают от 40 до 50 следователей. По соображениям безопасности их пока не пускают в собор.

Норт-Дам де Пари загорелся 15 апреля около 18:30 по местному времени. Огонь быстро охватил деревянные конструкции — последние несколько месяцев в соборе велась реставрация. Пожарным удалось потушить огонь только к утру следующего дня. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что собор будет восстановлен за пять лет.

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