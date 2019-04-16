Священник рассказал о службе в Нотр-Даме во время пожара

Во время начала пожара в соборе Парижской Богоматери проходила служба. Об этом викарий парижской архиепархии Филип Марсе рассказал РИА Новости.

«Вечерняя служба закончилась где-то в 19:30. Пожар уже начался, но его не было видно, о нем никто не знал», — сообщил мужчина. Он в это время был в своем офисе и работал, а покидавшие мессу совершенно не паниковали. Марсе добавил, что дым почувствовали через несколько минут, тогда же увидели и огонь у основания шпиля.

Викарий также рассказал о своем впечатлении от подсвеченного пожаром креста в глубине Нотр-Дама: «Это было воплощением того, что с нами происходит: крест в окружении огня, статуя Девы Марии и огонь». В то же время он полагает, что искать тайный смысл в этом не стоит.

Священнослужитель выразил надежду, что произошедшее — несчастный случай, а не умышленный поджог. Он добавил, что его тронул приезд президента Франции Эммануэля Макрона на место происшествия.

Собор загорелся вечером 15 апреля. Огонь уничтожил большую часть кровли, шпиль и часы. Окончательно его потушили уже утром: ночью пожарные все еще боролись с отдельными очагами пожара. В результате ЧП пострадали три человека.

Предполагаемая причина пожара — реставрационные работы, начавшиеся несколько месяцев назад. Вокруг памятника архитектуры были возведены строительные леса высотой около 100 метров.

Президент Франции пообещал французам восстановить Нотр-Дам де Пари. По мнению экспертов, это может занять от пяти лет до нескольких десятилетий.

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