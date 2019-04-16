Пожар в Нотр-Даме потушили окончательно

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили окончательно. Об этом сообщил представитель пожарной службы французской столицы Габриэль Плюс, передает BFM TV.

По его словам, к настоящему моменту огня нигде не наблюдается. Плюс добавил, что за остаточными очагами следили большую часть ночи, чтобы не дать огню возобновиться. Кроме того, сотрудники службы проводили мониторинг конструкции здания.

Плюс пояснил, что основной задачей пожарных была защита двух колоколен, а также охрана произведений искусства. Он добавил, что огонь крайне быстро распространился на площадь в тысячу квадратных метров.

Глава региона Иль-де-Франс, в который входит Париж, поблагодарила пожарных за работу. «Мы видели, как они спасли Нотр-Дам. Жители региона и французы крайне признательны. Здание все еще стоит, это сильно радует», — заявила Валери Пекресс.

Ранее стало известно, что при пожаре пострадали три человека.

Собор загорелся вечером 15 апреля. Огонь уничтожил большую часть кровли, шпиль и часы. Основной очаг удалось устранить утром 16 апреля, затем пожарные охлаждали горячие конструкции.

Предполагаемая причина возгорания — реставрационные работы, начавшиеся несколько месяцев назад. Вокруг памятника архитектуры были возведены строительные леса высотой около 100 метров.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал французам восстановить Нотр-Дам де Пари. По мнению экспертов, это может занять от пяти лет до нескольких десятилетий.

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