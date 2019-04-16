Французская семья пожертвует 100 миллионов евро на восстановление Нотр-Дама

Семья французских бизнесменов Пино пожертвует 100 миллионов евро на реконструкцию Собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Миллиардер Франсуа-Анри Пино заявил, что он и его отец Франсуа «решили выделить из фондов Artemis 100 миллионов, чтобы принять участие в усилиях, необходимых для полного восстановления собора».

Пино женат на актрисе Сальме Хайек и занимает пост президента холдинга Artemis, которому принадлежит аукционный дом Christie's. Он также управляет международной группой компаний Kering, владеющей брендами Gucci и Yves Saint Laurent.

Вся галерея «Нотр-Дам де Пари в огне» Продолжить Фото:Shutterstock 1 /14

Французская частная организация Foundation du Patrimoine («Фонд наследия») объявила, что начнет международный сбор денег на реконструкцию памятника архитектуры.

Собор Парижской Богоматери загорелся 15 апреля. Последние несколько месяцев в нем велась реставрация. Пожар уничтожил большую часть кровли, шпиль и часы.

К утру огонь удалось потушить. По разным мнениям, восстановление собора может занять от пяти лет до нескольких десятилетий.

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