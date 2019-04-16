Собор Парижской Богоматери потушили

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен. Об этом сообщил представитель пожарных, подполковник Габриэль Плюс изданию Le Figaro.

Как сообщил Плюс, пожарные продолжат следить за остаточными очагами и охлаждать горячие конструкции, чтобы пламя не возобновилось.

Предполагаемой причиной пожара могли стать работы по реставрации здания, в рамках которых вокруг собора были возведены леса высотой 100 метров. Главный архитектор реставрации Филипп Вильнев заявил, что рабочих во время начала пожара не было на площадке.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался 15 апреля около 18:30 по местному времени. Огонь уничтожил две трети кровли, шпиль и часы собора. По оценкам экспертов, реставрация здания может занять от пяти до нескольких десятков лет. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал французам, что сгоревший в пожаре собор Парижской Богоматери будет восстановлен.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!