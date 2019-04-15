Обрушился шпиль собора Парижской Богоматери. Соответствующее видео появилось в Instagram.

В здании проходили ремонтные работы, что могло стать причиной возгорания. Данных о пострадавших пока нет.

Президент Франции Эммануэль Макрон написал в Twitter, что тяжело переживает пожар в Нотр-Даме. «Как и всем согражданам, мне больно смотреть, как горит частица нас», — отметил лидер государства.

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Макрон также изменил свой рабочий график из-за пожара. Ранее ожидалось его обращение к гражданам страны и объявление о мерах в ответ на требования «желтых жилетов».

Американский лидер Дональд Трамп предложил использовать самолеты с водой для тушения возгорания.

Собор Парижской Богоматери — католический храм в центре Парижа, одна из главных достопримечательностей французской столицы. Храм строился почти двести лет. В нем проводили свои коронации монархи, включая Наполеона. Ежегодно собор посещали 14 миллионов человек.

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