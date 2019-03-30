В Москве загорелся «Олимпийский»

В здании спорткомплекса «Олимпийский» в Москве произошло возгорание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Снаружи СК наблюдается черный дым. Очаг возгорания пока не найден. На место прибыли пожарные.
Информацию о пожаре в Олимпийском подтвердили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Сведений о пострадавших не поступало, отмечается в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».
1 января текущего года комплекс закрылся на реконструкцию, проект которой московские власти опубликовали 29 марта. Согласно плану мэрии, «Олимпийский» сохранит концертную функцию, также там появится много новых спортивных помещений.
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