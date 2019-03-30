«Олимпийский» потушили

Возгорание в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве ликвидировано, сообщил «Интерфаксу» сотрудник пресс-службы столичного главка МЧС.
По его словам, площадь пожара, произошедшего на шестом этаже СК, составила 30 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.
О возгорании в «Олимпийском» стало известно 30 марта. Снаружи здания был виден черный дым. На место оперативно прибыли пожарные.
1 января текущего года комплекс закрылся на реконструкцию, проект которой московские власти опубликовали 29 марта. Согласно плану мэрии, «Олимпийский» сохранит концертную функцию, также там появится много новых спортивных помещений.
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