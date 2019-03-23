Российская семья погибла после попытки старшего сына растопить печь

В селе Таскино Красноярского края четыре человека погибли в результате пожара в жилом доме. Об этом в субботу, 23 марта, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, инцидент произошел 23 марта около 16 часов по местному времени (12:00 мск) в одном из домов, где проживала семья с тремя детьми. «10-летний ребенок растапливал печь при помощи бензина, в результате чего возник пожар», — говорится в сообщении.

Уточняется, что родители, которые в это время спали, а также двое детей в возрасте 1 года и 9 лет, погибли.

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).

Как уточняют в МЧС, старший ребенок не пострадал и самостоятельно эвакуировался из горящего дома до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

14 марта стало известно о том, что в поселке Богослово Владимирской области машины МЧС забуксовали на обледеневших дорогах, в итоге пожарные не успели спасти из огня мать и ребенка. По словам очевидцев, пожарных вызвали поздно. Когда они приехали, дом горел по всей площади. Трое детей успели выбежать из пылающего дома, мать и еще один ребенок не смогли спастись.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!