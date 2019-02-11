Дети погибли при пожаре из-за печки в Кемеровской области

В частном доме в Новокузнецке Кемеровской области произошел пожар, в результате которого погибли двое детей — мальчики 6 и 10 лет. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Тела двоих детей нашли после тушения пожара в доме в поселке Листвяги. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

С пожара госпитализированы также 10-летний ребенок и мужчина, его супруга, еще двое малолетних детей не пострадали.

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По версии следствия, в доме имелся отопительный котел, но при морозах жилище дополнительно обогревалось с помощью печки, от которой и возникло возгорание. Сообщается, что взрослые проснулись ночью от дыма и обнаружили, что на кухне начался пожар. Они вынесли из дома трех детей, еще двух им спасти не удалось.

В прошлом году в Кузбассе вводился режим чрезвычайной ситуации после того, как в Кемерово в марте сгорел торговый центр «Зимняя вишня». Тогда погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок, еще 79 пострадали. Этот пожар стал вторым крупнейшим в истории современной России по числу жертв.

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