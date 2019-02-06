Число жертв пожара в «звездном доме» в Москве возросло до девяти

При разборе завалов после пожара в доме на Никитском бульваре в центре Москвы найдено тело еще одного погибшего, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Таким образом, число жертв увеличилось до девяти.

«В ходе разбора завалов найдены обгоревшие останки человека», – сказал собеседник агентства. Разборы на месте продолжаются.

Ранее было известно о семи погибших, среди них мужчина, три женщины и один мальчик. По предварительным данным, сгорела целая семья. Позже стало известно о восьмой жертве пожара.

Погибшие женщины много лет судились с мэрией и требовали сделать в доме капитальный ремонт, сообщает Telegram-канал «112». В здании были проблемы с проводкой, она неоднократно замыкала. В январе 2014 года они выиграли суд против городской администрации, однако неизвестно, был ли сделан ремонт.

Пожар в жилом доме №12 на Никитском бульваре произошел около часа ночи 4 февраля, его не могли потушить в течение четырех часов. Предположительно, возгорание произошло на 5-м этаже и распространилось на 6-й. Сгорело более чем 1,5 тысячи квадратных метров, на 300 квадратных метрах обрушилась кровля.

По факту гибели людей возбуждено дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Здание дореволюционной постройки называют «звездным домом», поскольку в нем находятся квартиры таких знаменитостей, как актриса Ингеборга Дапкунайте, музыкант Юрий Башмет, оперная певица Любовь Казарновская.

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