Бывший глава МЧС нашел работу спустя год после пожара в «Зимней вишне»

Бывший глава МЧС Владимир Пучков стал советником президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря по вопросам гидроавиации. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» в четверг, 7 февраля.

По данным издания, в Кремле таким образом решили компенсировать бывшему министру неудачное выдвижение в Совет Федерации от Приморья. Предлагавший его в качестве кандидата в сенаторы врио губернатора Андрей Тарасенко не смог победить на выборах 2018 года, а самовыдвиженец Олег Кожемяко отказался включить его в список кандидатов.

По словам собеседника газеты, логика при трудоустройстве бывшего министра была простая: МЧС по своей линии заказывало самолеты-амфибии Бе-200.

О новом назначении Пучкова стало известно накануне.

Пучков руководил МЧС с 2012 года по май 2018-го. На этом посту его сменил Евгений Зиничев, который занимал должность заместителя директора ФСБ.

Полномочия Пучкова не были продлены на фоне масштабных проверок в МЧС, которые начались после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» в марте 2018 года. В результате погибли 60 человек.

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