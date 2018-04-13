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Глава МЧС взялся за защиту обвиненного в гибели людей кемеровского пожарного

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Сергей Генин

Глава МЧС России Владимир Пучков пообещал найти лучших адвокатов для начальника пожарного звена Сергея Генина, которого арестовали по обвинению в халатности при тушении кемеровского торгового центра «Зимняя вишня». Об этом он заявил на селекторном совещании в пятницу, 13 апреля, передает «Интерфакс».

«К сожалению, задержан начальник караула, который первый пошел в огонь. Для меня это — личное, я к каждому в системе МЧС России отношусь как к своему родному», — сказал министр и добавил, что его ведомство выступает «за открытое, объективное рассмотрение всех деталей произошедшей тяжелейшей трагедии».

Пучков также вспомнил, как советовался по всем вопросам со своим отцом, долгие годы занимавшим пост начальника караула пожарной охраны. «Лучших специалистов в системе МЧС России, чем пожарный, помощник начальника караула, начальник караула, специалист газодымозащитной службы и всех, кто работает в боевых условиях, просто нет», — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что Генин был арестован до 11 июня. Суду была продемонстрирована запись с камеры, на которой Генин с коллегами сначала следует за очевидцем, провожающим его к кинозалу с заблокированными людьми, а затем уходит вслед за охранником в другом направлении.

Представитель гособвинения в суде назвал действия начальника звена непрофессиональными и напомнил о шести выговорах за нарушение организации тушения пожаров. Защита просила не арестовывать Генина, отметив, что после боевых действий в Чечне у него проблемы с психикой. МЧС предоставило обвиняемому положительную характеристику.

Пожар в кемеровском ТЦ произошел 25 марта, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. СК расследует уголовное дело, основная версия — неисправность проводки. Арестованы семь человек, также следователи провели обыски в кемеровском управлении МЧС и дома у руководителя регионального управления ведомства.

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