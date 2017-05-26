Пучков раскритиковал чиновников затопленного Ставрополья за белые рубашки

Глава МЧС Владимир Пучков раскритиковал поведение чиновников пострадавшего от паводка Ставропольского края и призвал их работать 24 часа в сутки, сообщает РИА Новости.

«Безобразие, что вы до сих пор ходите в белых рубашках и галстуках. Засучите рукава и идите к людям, доводите до них информацию обо всех принимаемых решениях. Все совещания отменяем. Все вопросы решайте на местах быстро и оперативно», — сказал Пучков.

Ранее Пучков обещал, что пострадавшие от паводка получат единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей и компенсацию за полностью утраченное имущество в 100 тысяч рублей. Средства планируется выделить из резервного фонда правительства России.

24 мая в регионе в вязи с паводками и затоплением нескольких районов был введен режим ЧС. В частности, из-за ливней временно перекрыли федеральную трассу «Кавказ». От паводка пострадали 19 населенных пунктов в 10 районах. Подтоплены более тысячи домовладений, около 3,6 тысячи жителей эвакуированы.