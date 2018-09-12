Бывшего главу МЧС допросили следователи

Бывшего министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Пучкова вызвали на допрос в Следственный комитет России. Об этом РЕН ТВ сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией.

В рамках расследования какого уголовного дела допрашивали Пучкова, пока неизвестно. Его процессуальный статус на данный момент — свидетель.

Пучков возглавлял МЧС с 2012 года по май 2018-го. На этом посту его сменил Евгений Зиничев, который занимал должность заместителя директора ФСБ.

Пучков был уволен на фоне масштабных проверок в МЧС, начавшихся после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек.

26 июля был арестован бывший первый замглавы МЧС России генерал-полковник Сергей Шляков, обвиняемый в крупном мошенничестве. По версии следствия, он с сообщниками пытался продать должность губернатора Ярославской области в августе 2015 года бывшему помощнику главы МЧС Юрию Удалову.

Еще четыре сотрудника МЧС арестованы по делу о пожаре в «Зимней вишне».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!