СК заподозрил в сговоре тушивших «Зимнюю вишню» пожарных

Следователи полагают, что между кемеровскими пожарными может быть сговор для препятствия расследования уголовного дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 60 человек. Об этом в пятницу, 7 сентября, сообщил представитель СК в суде, где решается вопрос о продлении меры пресечения начальнику караула пожарно-спасательной части №2 Сергею Генину, передает ТАСС.

«Хотелось бы обратить внимание суда на некую корпоративность, которая имеется в рядах МЧС. <…> Показания Генина, первоначальные и последующие, подтверждают сотрудники, которые вместе с ним были [на пожаре], и мы считаем, что между ними есть сговор, чтобы вводить следствие в заблуждение и не давать данные, которые является фактическими», — сказал представитель СК.

На вопрос адвоката о том, проводилась ли проверка на предмет наличия сговора, следователь ответил утвердительно, сославшись на то, что сведения об этом есть в материалах дела.

Кроме того, представитель СК заявил, что «друзья» пожарных, ставших фигурантами дела, «терроризируют потерпевших» в социальных сетях.

Следствие считает, что в результате халатных действий Генина погибли не менее 37 человек, находившихся в момент пожара во втором кинозале.

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Сам он отрицает обвинения в халатности и заявляет, что действовал в рамках инструкций. Пожарного обследовали психиатры, но никаких нарушений в состоянии его здоровья не нашли.

Руководитель службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрей Бурсин пытался покончить с собой в следственном изоляторе.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли 60 человек, произошел 25 марта. По данному делу арестованы 11 человек, в том числе четыре сотрудника МЧС.

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