Стала известна судьба пожарного из «Зимней вишни» после попытки суицида

Руководителя службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрея Бурсина, пытавшегося покончить с собой в следственном изоляторе, вернули в медпункт СИЗО, передает ТАСС. Бурсин проходит по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

«Мужа перевели из [областной] больницы в больницу следственного изолятора. Как мне передали, состояние его стабильное, жизни [ничто] не угрожает», — рассказала Татьяна Бурсина, супруга обвиняемого.

По ее словам, несмотря на выданное судом разрешение на свидание с супругом, встречи ей не разрешают. «Говорят, что у него будет новый нервный срыв, если будет свидание», — отметила она, добавив, что адвоката к ее супругу также не пускают. «Я звонила следователю, спрашивала о состоянии мужа, он ответил, чтобы я все вопросы задавала адвокату», — посетовала женщина.

Она написала несколько обращений в ряд правозащитных и общественных организаций, Генпрокуратуру, главе МЧС, а также администрацию президента России, откуда ей пришло сообщение, что ее обращение передано в Следственный комитет.

Материалы по теме «Надо было погибать там» Исповедь пожарного после тушения «Зимней вишни» в Кемерове

9 августа сообщалось, что находящийся в СИЗО Бурсин после нервного срыва пытался покончить с собой, после чего его госпитализировали. Он попал в больницу с забинтованной рукой, сообщала его супруга, но о его самочувствии она ничего не знает.

Адвокат пожарного также не владела информацией о здоровье своего подзащитного, потому что ее не пускали на встречу с ним. «Я его не видела, у меня к нему пока доступа нет, поэтому ничего не могу сказать (про его состояние), знаю, что никакой угрозы жизни нет», — сказала защитник Ольга Куприянова.

Бурсин был задержан 7 июля. По версии Следственного комитета России, он в нарушение закона и устава не организовал управление сотрудниками МЧС на месте и потому несет ответственность за плохую разведку, из-за чего в горящем здании погибли люди.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошло возгорание, причиной которого, предположительно, стало короткое замыкание. В здании не сработала противопожарная сигнализация, эвакуационные выходы были заблокированы. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей. По факту произошедшего возбуждено несколько уголовных дел, фигурантами которых стали 10 человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!