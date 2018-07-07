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Задержан первый прибывший в горящий ТЦ «Зимняя вишня» пожарный

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По делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» задержан начальник службы пожаротушения по Кемеровской области Андрей Бурсин. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко, передает РИА Новости.

По версии следствия, пожарный нарушил закон «О пожарной безопасности» и устав, определяющий порядок тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона Кемерова. Также в СКР считают, что именно Бурсин ответственен за ненадлежащую разведку пожара, из-за чего в здании торгового центра погибли люди.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», следствие намерено ходатайствовать об его аресте.

Как уточняет ТАСС, именно Бурсин первым прибыл на место пожара в «Зимнюю вишню», поэтому он и стал руководителем тушения пожара (РТП).

Всего по делу о пожаре в «Зимней вишне» арестованы 10 фигурантов. Среди них начальник караула пожарно-спасательной части Сергей Генин, которого обвинили в халатности при тушении пожара. СКР считает, что по его вине погибли не менее 37 человек, запертых во втором кинозале.

Кроме того, в СИЗО отправили начальника отдела областного главка МЧС Григория Терентьева и бывшего начальника управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, которых обвинили в халатности и растрате.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

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