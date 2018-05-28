У родственников жертв пожара в «Зимней вишне» появился заступник

Защитой прав родственников погибших и пострадавших при пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» займется специальный омбудсмен. Об этом на брифинге в понедельник, 28 мая, заявил врио губернатора региона Сергей Цивилев, передает «Интерфакс».

«Это не отменяет общения со всеми нашими специалистами администрации, но у всех теперь появился еще дополнительный канал», — пояснил Цивилев.

Новую должность заняла директор детской спортшколы по настольному теннису Людмила Маслеева. «Она имеет прямой доступ ко мне», — отметил врио губернатора.

Работать омбудсмен будет на общественных началах, официально не являясь сотрудником администрации.

Маслееву уже представили тем, чьи права она будет отстаивать.

16 мая сообщалось, что Игорь Востриков, у которого при пожаре в кемеровском торговом центре погибли трое детей, жена и сестра, примет участие в праймериз «Единой России» по выборам в областной совет депутатов. Востриков был организатором митинга недовольных действиями властей граждан у стен администрации Кемеровской области через несколько дней после пожара.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел днем в воскресенье, 25 марта. В перестроенном под торговый центр заводском здании не работали аварийные выходы и система оповещения. Погибли 60 человек, большинство из них — дети. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе поджог и неисправность электропроводки. По делу арестованы восемь человек.

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