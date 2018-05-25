Тела жертв катастрофы Ан-148 выдадут через полгода после крушения

Препятствие к выдаче тел жертв крушения Ан-148 под Москвой будет устранено в конце июля. Срок завершения идентификации тел погибших сообщил РИА Новости губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

«Мы ничего не скрываем от родственников, прилетали эксперты из этой лаборатории, объяснили всю методику процедуры, и нет физической возможности ускорить идентификацию. Эксперт на последней встрече сказал, что к концу июля закончат эту работу», — заявил он.

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В апреле сообщалось, что родственники погибших до сих пор не могут похоронить их тела из-за продолжающихся генетических экспертиз, которые к тому же собираются отложить после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». По этому поводу в Генпрокуратуру был направлен депутатский запрос. Однако в ответе надзорного ведомства, опубликованном в начале мая, утверждается, что данные о необоснованно длительном проведении исследований не подтвердились.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший по маршруту Москва — Орск, разбился 11 февраля в Подмосковье. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли.

Кемеровский ТЦ «Зимняя вишня» загорелся днем 25 марта. В результате погибли 41 ребенок и 23 взрослых.

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