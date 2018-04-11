Специалисты поискали забытые останки погибших на месте крушения Ан-148

Следователи и сотрудники МЧС не нашли фрагменты тел погибших в авиакатастрофе Ан-148 на месте падения самолета в Подмосковье. Были обнаружены только 13 частей воздушного судна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в областных экстренных службах.

«Работа по обследованию района завершена, фрагменты человеческих тел не найдены», — сказал собеседник агентства, добавив, что все участвовавшие в обследовании спасатели вернулись в пункт постоянной дислокации в подмосковном Ногинске.

Ранее дочь одной из погибших рассказала, что в начале апреля посетила место крушения и нашла на поле человеческие уши и другие фрагменты тел. 10 апреля поиски останков жертв были возобновлены. Источники РБК в МЧС и Следственном комитете говорили, что когда лайнер упал, было много снега, и это осложнило поиски.

Пассажирский самолет Ан-148-100B «Саратовских авиалиний» разбился в Московской области 11 февраля 2018 года. Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Авиакатастрофа произошла по причине обледенения приемников полного давления, из-за чего пилоты получали неверную информацию о скорости полета.

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