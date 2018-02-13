Выдвинута официальная версия катастрофы Ан-148

Пилоты пассажирского самолета Ан-148, упавшего 11 февраля в Подмосковье, могли получать неверную информацию о скорости полета из-за обледенения приемников полного давления (ППД). Такую версию выдвинула комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) после расшифровки данных параметрического самописца и предварительного анализа.

Обледенение ППД, как утверждают в МАК, связано с тем, что обогрев всех трех приемников был выключен на протяжении всего полета. Причины этого пока неизвестны. Чтобы их выяснить, комиссия планирует изучить действия экипажа, проверить системы обогрева на предмет неисправностей и отказов, а также осмотреть сохранившиеся фрагменты данного оборудования.

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В МАК уточнили, что «особая ситуация» с Ан-148 начала развиваться через две с половиной минуты после взлета, на высоте 1,3 тысячи метров и на скорости 470 километров в час. В этот момент появились расхождения в показаниях скорости. Еще через 25 секунд расхождения достигли 30 километров в час, из-за чего экипаж получил команду сравнить показания. Команда регистрировалась около 10 секунд, затем прекратилась. Спустя 50 секунд она снова повторилась, причем расхождения в данных скорости продолжали расти. После этого экипаж отключил автопилот и продолжил полет в ручном режиме.

В это время первый модуль, демонстрирующий показания скорости, стал показывать 0 (третий показывал 540-560 километров в час, а значения второго модуля не регистрировались черным ящиком). Примерно через минуту значения скорости на третьем модуле резко упали, самолет начал быстро снижаться и в итоге потерпел крушение. Перед столкновением с землей показания скорости на третьем модуле составили около 800 километров в час.

Rambler News Service со ссылкой на источник сообщало, что перед вылетом Ан-148 не прошел противообледенительную обработку. По данным РЕН ТВ, такое решение принял командир воздушного судна.

Катастрофа с участием самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» произошла днем 11 февраля в Раменском районе Подмосковья спустя несколько минут после вылета лайнера из аэропорта Домодедово. Погибли 65 пассажиров, в том числе трое детей, а также шесть членов экипажа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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