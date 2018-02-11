Разбившийся под Москвой самолет эксплуатировали с нарушениями

Прошлогодняя проверка самолета авиакомпании «Саратовские авиалинии», разбившегося в Подмосковье, показала нарушения эксплуатации воздушного судна. Об этом в воскресенье, 11 февраля, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в Ространснадзоре.

Проверка авиакомпании, которая проводилась в течение месяца, выявила факт нарушения периодичности замены масла в редукторах и промывки фильтра воздушного стартера. Согласно программе технического обслуживания, периодичность должна составлять 375 летных часов, однако на самолете Ан-148-100В (бортовой номер RA-61704) эти работы проводились с периодичностью 750 часов.

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Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья днем 11 февраля спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Лайнер совершал рейс 703 из Москвы в Орск (Оренбургская область). На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, никто не выжил.

По словам источника «Ленты.ру», неподалеку от места падения самолета найдены обломки второго воздушного судна. Другой собеседник редакции не исключил, что это мог быть вертолет, и предположил, что они столкнулись в воздухе.

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