«Почта России» отреагировала на новости о столкновении своего вертолета с Ан-148

Появившаяся ранее в СМИ информация о столкновении разбившегося пассажирского самолета Ан-148 с вертолетом «Почты России» не соответствует действительности. Об этом в воскресенье, 11 февраля, заявили ТАСС в пресс-службе компании.

«У нас нет своих вертолетов», — подчеркнул собеседник агентства.

Наличие на месте крушения конвертов с письмами он объяснил тем, что на борту упавшего самолета находился небольшой мешок с почтовой корреспонденцией весом около 20 килограммов.

При этом еще в 2013 году ТАСС сообщал, что в Хабаровском крае начал работать первый в России почтовый вертолет. В распоряжение «Почты России» поступил Ми-2, способный перевозить около 3,5 кубометра груза.

Ранее в воскресенье «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что перед падением Ан-148 столкнулся с вертолетом «Почты России». По словам источника «Ленты.ру», неподалеку от места крушения самолета найдены обломки второго воздушного судна. Другой собеседник редакции не исключил, что этим судном мог оказаться вертолет, и предположил, что они могли столкнуться в воздухе.

Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья днем в воскресенье, 11 февраля, спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Лайнер совершал рейс 703 из Москвы в Орск (Оренбургская область). На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, никто не выжил.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!