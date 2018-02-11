Рядом с местом падения Ан-148 нашли обломки второго воздушного судна

Неподалеку от места падения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Раменском районе Подмосковья обнаружены обломки второго воздушного судна. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным другого источника, этим воздушным судном был вертолет. Собеседник редакции не исключает, что он мог столкнуться с Ан-148 в воздухе.

На месте катастрофы самолета найдены фрагменты как минимум 50 тел. На борту воздушного судна находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, шансов выжить у них не было.

Самолет разбился днем 11 февраля, упав через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Лайнер направлялся в Орск.