Ан-148 перед падением столкнулся с вертолетом «Почты России»

Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», разбившийся в Подмосковье, перед падением столкнулся с вертолетом «Почты России». Об этом со ссылкой на источник сообщает «Интерфакс».

По словам источника «Ленты.ру», неподалеку от места падения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья найдены обломки второго воздушного судна. Другой источник не исключил, что этим судном мог оказаться вертолет, и предположил, что они могли столкнуться в воздухе.

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Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья днем в воскресенье, 11 февраля, спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Лайнер совершал рейс 703 из Москвы в Орск (Оренбургская область). На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не выжил.

Ранее сообщалось, что на месте крушения обнаружены фрагменты почти 50 тел погибших.

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