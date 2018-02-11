Появилось первое видео с места катастрофы Ан-148

В сети появилось первое видео с места крушения пассажирского самолета Ан-148 в Раменском районе Московской области. Ролик публикует Telegram-канал Life Shot.

На кадрах запечатлены обломки фюзеляжа авиалайнера. Внутри можно увидеть стопки почтовых отправлений.

Ранее сообщалось, что экстренные службы обнаружили обломки самолета.

Самолет Ан-148, предположительно, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья между населенными пунктами Заворово и Степановское. Сообщается, что очевидцы наблюдали падение горящего самолета. Воздушное судно исчезло с радаров после вылета из аэропорта Домодедово. Согласно первоначальной информации, на борту был 71 человек — 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

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