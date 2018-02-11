Появились подробности авиакатастрофы в Подмосковье

Самолет Ан-148, предположительно, потерпел крушение в Раменском районе Московской области между населенными пунктами Заворово и Степановское. Об этом в воскресенье, 11 февраля, сообщил «Ленте.ру» осведомленный источник.

По словам собеседника редакции, очевидцы наблюдали падение горящего самолета.

Источник «Интерфакса» уточнил, что самолет потерпел крушение в районе деревни Аргуново. «Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было», — сказал он.

По некоторым данным, воздушное судно принадлежит «Саратовским авиалиниям» или «Почте России».

На место происшествия выехали спасатели.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!