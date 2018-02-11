Обнаружен разбившийся под Москвой самолет

Экстренные службы обнаружили самолет Ан-148, потерпевший крушение в Раменском районе Московской области. Об этом в воскресенье, 11 февраля, со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

Уточнялось, что воздушное судно упало между населенными пунктами Заворово и Степановское. Происходящее наблюдали очевидцы.

Данные о принадлежности лайнера разнятся: так, по сведениям агентств ТАСС и «Интерфакс», это самолет «Саратовских авиалиний», однако источник «Ленты.ру» сообщает, что борт имеет отношение к «Почте России».

Согласно первоначальной информации, на борту был 71 человек — 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

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