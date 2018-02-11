На месте крушения самолета в Подмосковье найдены фрагменты 50 тел

На месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье обнаружены фрагменты почти 50 тел погибших. Об этом в воскресенье, 11 февраля, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что на борту лайнера был 71 человек — 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

Самолет Ан-148, предположительно, потерпел крушение в Раменском районе Московской области между населенными пунктами Заворово и Степановское. Источник «Ленты.ру» отмечал, что при падении лайнер горел. По словам собеседника «Интерфакса», шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было.

На месте происшествия работают спасатели. Кому принадлежал упавший самолет, пока не установлено.

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