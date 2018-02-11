Разбившийся под Москвой самолет летал восемь лет

Разбившийся в Подмосковье Ан-148 был новым и летал около восьми лет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

Самолет ранее эксплуатировался в авиакомпании «Россия», где летал, в том числе, и на зарубежных направлениях. Затем воздушное судно было передано «Саратовским авиалиниям» в рамках соглашения о сублизинге четырех самолетов такого типа, рассчитанных на 83 места. Потерпевший катастрофу Ан-148 был произведен менее восьми лет назад.

Самолет Ан-148, предположительно, потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, в Раменском районе Московской области между населенными пунктами Заворово и Степановское. Сообщается, что очевидцы наблюдали падение горящего самолета. Воздушное судно исчезло с радаров после вылета из аэропорта Домодедово. Согласно первоначальной информации, на борту был 71 человек — 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

Позднее подтвердилась информация о том, что экстренные службы обнаружили разбившийся самолет в районе деревни Аргуново. «Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было», — отметил источник в экстренных службах.

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