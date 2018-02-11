Капитан разбившегося Ан-148 отказался от противообледенительной жидкости

Разбившийся в Подмосковье самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» не был обработан противообледенительной жидкостью. Об этом в воскресенье, 11 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, от этого отказался сам капитан воздушного судна.

Обычно техслужбы аэропорта проводят работы по предотвращению появления замерзших осадков на корпусе самолета, которые могут ухудшить аэродинамические свойства воздушного судна. Для этого используют противообледенительную жидкость, растапливающую осадки и предотвращающую появление новых во время полета.

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Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья днем 11 февраля спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Лайнер совершал рейс 703 из Москвы в Орск (Оренбургская область). На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не выжил.

Ранее сообщалось, что прошлогодняя проверка самолета показала нарушения эксплуатации воздушного судна. Так, был выявлен факт нарушения периодичности замены масла в редукторах и промывки фильтра воздушного стартера. Согласно программе технического обслуживания, периодичность должна составлять 375 летных часов, однако на самолете Ан-148-100В (бортовой номер RA-61704) эти работы проводились с периодичностью 750 часов.

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