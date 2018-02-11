Опубликован список пассажиров разбившегося Ан-148

МЧС России опубликовало список пассажиров рейса 703 Москва — Орск «Саратовских авиалиний» и членов экипажа. Летевший по этому маршруту лайнер Ан-148 разбился спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово.

Члены экипажа:

1. Губанов Валерий, командир воздушного судна

2. Гамбарьян Сергей, второй пилот

3. Кузьмин Олег, техник

4. Гаврилов Сергей, техник

5. Славинская Анастасия, стюардесса

6. Коваль Виктория, стюардесса

Пассажиры:

1. АНОХИН Виктор

2. АНОХИНА Зоя

3. ДМИТРИЕНКО Юлия

4. ГАХРАМАНОВ Намиг

5. КАРПУШКИН Анатолий

6. КАРПУШКИНА Татьяна

7. КИСЕЛЕВА Екатерина

8. КЛАЕВ Юрий

9. КОЛОДЕЗНЫЙ Анатолий

10. КОРОТКОВ Евгений

11. КОВЧУГА Людмила Сергеевна

12. ЛЕОНОВА Ольга

13. ЛЕВАНОВ Евгений (ребенок)

14. ЛЕВАНОВ Евгений (1979 г.р.)

15. СЕРГОШКО Александр

16. СЕВОЯН Варсик

17. СИНИЦИНА Татьяна

18. ВЕДЯКИНА Мария

19. АКНАЗАРОВ Тамерлан Турибекович

20. АЛЕКСАНДРОВ Илья

21. АЛЕКСЕЕНКОТ Крискентия Николавна

22. БОЙКОВА Екатерина Михайловна

23. БУЛАТОВА Лилия

24. ВЕДИБОРЕНКО Илья Владимирович

25. ГАУССБ Альфия Акзамовна

26. ГРАЧЕВ Алексей Евгеньевич

27. ДРИШОВА Ирина

28. ГРОМОВ Игорь

29. ДАВЫДОВА Елена Васильевна

30. ДОЛБИН Виктор

31. ДРАГИНА Маргарита

32. ИВАНОВ Вячеслав Анатольевич

33. ИЛЬИНОВ Евгений

34. КАЛАШНИК Марина Александровна

35. КАРМАЛЕЕВ Борис Александрович

36. КОЗУПИЦКАЯ Антонина Ивановна

37. КРАСОВА Надежда (ребенок)

38. КРАСОВА Оксана

39. ПУРЕПОВ Олег

40. МАЧНЕВА Светлана

41. МЕЩЕРЯКОВА Наталья

42. МОМЗИКОВА Кристина

43. НАЗАРОВ Максим

44. НАСЫРОВА Екатерина Павловна

45. НИКИТЕНКОВА Галина

46. НИКИТЧЕНКО Алексей

47. НИКОЛАЕНКО Любовь

48. НОРМАНТОВИЧ Александр

49. НОРМАНТОВИЧ Владимир

50. ПАНЧЕНКО Сергей

51. ПОЛЕТАЕВ Илья Сергеевич (ребенок)

52. РАДЧУК Инна Евгеньевна

53. РЕМАРЧУК Владимир

54. СОН Ульяна

55. СТАВСКИЙ Илья

56. ТОЛКАЧЕВ Вячеслав

57. ТОЛКАЧЕВ Иван Владимирович

58. ТОЛКАЧЕВА Любовь

59. ТОЛМАСОВА Дарья

60. ТУЛЬКУБАЕВ Фиргат Ринатович

61. УРАЗАЕВА Марина

62. УСАЧЕВ Владимир Павлович

63. ХОХЛОВА Ольга Анатольевна

64. ЦИГИЧКО Ольга

65. ЯМАЕВ Юрий

Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья днем в воскресенье, 11 февраля, спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Лайнер совершал рейс 703 из Москвы в Орск (Оренбургская область). Никто из находившихся на борту не выжил.