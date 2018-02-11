Стало известно о гибели 71 человека в катастрофе Ан-148

Спасатели не обнаружили выживших на месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел», участвовавшего в операции.

Ранее сообщалось, что на борту лайнера «Саратовских авиалиний» было 65 пассажиров и 6 членов экипажа. По словам источника агентства, все они погибли. Официальные списки погибших пока не опубликованы.

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Как отмечается на сайте Следственного комитета России, по факту крушения самолета было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (часть 3 статьи 263 УК РФ).

Самолет Ан-148 разбился днем 11 февраля в Раменском районе Московской области между населенными пунктами Заворово и Степановское. Он упал через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово.

Недалеко от места падения лайнера были обнаружены обломки второго воздушного судна. По одной из версий, он столкнулся при вылете с вертолетом «Почты России», однако в компании позже опровергли эту информацию. Как сообщил ТАСС представитель почтовой службы, у них нет собственных вертолетов.

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