Стало известно о гибели 71 человека в катастрофе Ан-148

Спасатели не обнаружили выживших на месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел», участвовавшего в операции.
Ранее сообщалось, что на борту лайнера «Саратовских авиалиний» было 65 пассажиров и 6 членов экипажа. По словам источника агентства, все они погибли. Официальные списки погибших пока не опубликованы.
Как отмечается на сайте Следственного комитета России, по факту крушения самолета было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (часть 3 статьи 263 УК РФ).
Самолет Ан-148 разбился днем 11 февраля в Раменском районе Московской области между населенными пунктами Заворово и Степановское. Он упал через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово.
Недалеко от места падения лайнера были обнаружены обломки второго воздушного судна. По одной из версий, он столкнулся при вылете с вертолетом «Почты России», однако в компании позже опровергли эту информацию. Как сообщил ТАСС представитель почтовой службы, у них нет собственных вертолетов.