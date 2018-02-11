Путин поручил расследовать крушение Ан-148

Президент России Владимир Путин поручил правительству расследовать крушение самолета Ан-148 в Московской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент поручил правительству создать специальную комиссию в связи с авиакатастрофой в Подмосковье», — заявил Песков. «Путин также дал поручения соответствующим ведомствам по проведению необходимых поисковых работ», — отметил пресс-секретарь.

Он добавил, что президент выразил соболезнования родным и близким погибших.

Самолет Ан-148 разбился днем 11 февраля в Раменском районе Московской области между населенными пунктами Заворово и Степановское. По словам источника «Интерфакса», шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было. На месте происшествия уже обнаружены фрагменты почти 50 тел погибших. Неподалеку найдены обломки второго воздушного судна.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!