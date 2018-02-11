Очевидцы сообщили о хлопке перед крушением Ан-148

Очевидцы гибели лайнера Ан-148, который разбился спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово, рассказали, что перед крушением услышали громкий хлопок, — подумали сначала, что взорвалась котельная, сообщает Telegram-канал Huepub.

Самолет потерпел крушение неподалеку от частных домов: его обломки упали всего в нескольких десятках метрах от них.

По некоторым данным, пилот сообщил диспетчеру о неисправности и собирался посадить самолет в Жуковском. По информации РЕН ТВ, лайнер не был обработан противообледенительной жидкостью — от этого отказался сам капитан воздушного судна.

Обычно техслужбы аэропорта проводят работы по предотвращению появления замерзших осадков на корпусе самолета, которые могут ухудшить аэродинамические свойства воздушного судна. Для этого используют противообледенительную жидкость, растапливающую осадки и предотвращающую появление новых во время полета.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» следовал по маршруту Москва — Орск и разбился днем 11 февраля в Раменском районе Московской области. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. МЧС России опубликовало список тех, кто находился на борту.

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Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин сообщил, что все находившиеся на борту Ан-148 были застрахованы. Выплаты родственникам составят по два миллиона рублей.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с крушением и объявил о создании комиссии по расследованию обстоятельств крушения. Ведется проверка действий диспетчеров, Ространснадзор объявил о проведении внеплановой проверки «Саратовских авиалиний».

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 263 УК России).

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