Пассажиры рассказали об «убитых» самолетах «Саратовских авиалиний»

Пользователи социальных сетей рассказали о проблемах, с которым им приходилось сталкиваться при перелетах «Саратовскими авиалиниями», чей самолет потерпел крушение в Подмосковье 11 февраля.

Как пишет Наталия Баранкова (moscow1yoga) в Instagram, однажды ее пересадили на «расшатанный, убитый» ЯК-42, хотя изначально рейс должен был выполняться на лайнере Embraier. Некоторые кресла не принимали вертикальное положение, как того требуют правила безопасности на борту, ремень не работал.

«Я молилась все два часа полета (...). Нас трясло и мотало похлеще, чем на американских горках, а на посадке шасси выдавали такой звук, будто сейчас самолет просто развалится на куски», — пишет она. «Я писала заявления, их было не достаточно, видимо», — добавляет Баранкова.

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Другая пользовательница Instagram Ani Muradyan (make_up_aniko) рассказала о похожей ситуации во время полетов в Орск и обратно. «Он [самолет] абсолютно не пригоден к полетам! Весь расшатанный, убитый, при взлете и посадке ужасные ощущения, т. к. звуки совсем не характерные для данного транспортного средства. Только куда смотрят те, кто пускает такие самолеты на полосу?» — возмущается она.

«Да что уж там говорить, за все 2,5 года все мои полеты начинались и заканчивались одинаково», — добавляет Ani Muradyan.

«Завтра планировали лететь этим же рейсом, но билетов не оказалось, летим не в Орск, а в Оренбург, дальше на перекладных, вчера я была не рада этому варианту, но сейчас уже думаю иначе», — пишет Ольга Викторовна (o_l_g_a.v).

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился днем 11 февраля в Раменском районе Московской области. Он упал через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, по предварительным данным, все они погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 263 УК России).

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