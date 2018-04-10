Неубранные с поля останки жертв крушения Ан-148 объяснили сугробами

Фрагменты тел погибших в авиакатастрофе Ан-148 пролежали на поле в Подмосковье два месяца, потому что они были скрыты полутораметровым слоем снега. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в МЧС и Следственном комитете.

«Выезд на место крушения был запланирован, хотя изначально было ясно, что не получится собрать останки погибших», — сказал представитель МЧС.

Официальный СК отчитался, что 10 апреля возобновлен осмотр места происшествия, а на территории круглосуточно дежурят полицейские.

По информации РБК, на первом этапе поисковой операции в середине февраля были обнаружены пять тысяч обломков самолета и более 12 тысяч фрагментов тел пассажиров. Собеседник РБК в СК отметил, что вещественные доказательства, в том числе останки, были собраны неквалифицированно — этим занимались сотрудники нескольких ведомств, вещдоки не были упакованы и описаны по отдельности, а просто грузились в грузовики.

«В случае с авиакатастрофой Ан-148 мы имеем дело с мелкофрагментированными останками, поэтому требования были нарушены. Описывали только крупные останки», — добавил источник издания, уточнив, что поэтому специалистам по ДНК-идентификации будет сложно установить личности погибших.

Дочь одной из погибших рассказала 9 апреля, как посетила место крушения авиалайнера и нашла там человеческие уши и другие останки. По ее словам, эта территория никак не огорожена, рядом не было ни одной машины силовых ведомств или МЧС.

Родственники погибших потребовали ускорить процесс генетической экспертизы, которая на данный момент закончена на 25 процентов. Почти всех специалистов отправили на работу с останками жертв пожара в кемеровском торговом центре. Семьи погибших пассажиров Ан-148 предупредили, что ждать результатов экспертизы придется еще полгода-год, и посоветовали им дважды устраивать похороны — одни для вида, другие настоящие.

Пассажирский самолет Ан-148-100B авиакомпании «Саратовские авиалинии» упал 11 февраля 2018 года неподалеку от деревни Аргуново и села Степановское Раменского района Московской области. Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

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