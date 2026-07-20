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15:23, 20 июля 2026Экономика

Россиян предупредили о мощных вспышках на Солнце

ИПГ: 20 и 21 июля на Солнце ожидаются вспышки предпоследнего класса М
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетВспышки на солнце:

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

В понедельник и вторник, 20 и 21 июля, на Солнце ожидаются мощные вспышки. Об этом предупредили россиян в Институте прикладной геофизики (ИПГ), передает ТАСС.

По прогнозам специалистов, в эти дни активность на звезде останется преимущественно низкой, но не исключены вспышки предпоследнего класса мощности — М.

Вспышки на Солнце классифицируют по силе рентгеновского излучения и делят на пять категорий: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к каждому следующему классу мощность увеличивается в десять раз.

Ученые добавили, что впышки на Солнце могут сопровождаться выбросами плазмы. Если они достигнут Земли, может возникнуть магнитная буря.

В начале июля на Солнце зафиксировали вспышку высшего уровня X. Ученые тогда также отметили, что на космическом объекте возникла рекордная по размеру группа пятен, которая направлена на Землю.

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