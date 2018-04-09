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Фрагменты тел погибших при крушении Ан-148 два месяца пролежали в поле

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Спустя два месяца после крушения Ан-148 в Подмосковье на поле, куда упал самолет, продолжают лежать фрагменты человеческих тел, например уши, а также личные вещи людей и обломки воздушного судна. Об этом рассказала в своем видеообращении дочь одной из погибших Юлия Синицына.

По ее словам, когда она приехала 6 апреля на место крушения лайнера, она не увидела никакого ограждения, там не стояло ни одной служебной машины МЧС, Следственного комитета или полиции.

«Почему мы должны все это видеть, почему тут все это лежит, снег тает, это не по-человечески, это антисанитария, это люди, почему тут нет оцепления, почему нас сюда пускают... На все эти наши вопросы нам никто вообще не смог ответить. Я дала объяснения местной полиции с приложенными к ним фото, которые я там сделала. Это бесчеловечно по отношению ко всем — к тем, кто погиб, к их близким и родным, к людям, которые живут там (рядом с местом крушения. — прим. «Ленты.ру»)», — сказала девушка.

В понедельник, 9 апреля, она снова приехала на поле, поскольку ей обещали, что в этот день начнутся поисковые работы. Девушка написала, что по полю прошел отряд МЧС, который отчитался, что все фрагменты собраны. «Но обязательно там должны быть следователи и поисковые собаки с кинологами — без них собрать все просто невозможно! Завтра утром я вновь собираюсь поехать на место и добиваться именно этого», — добавила Синицына.

Ранее родственники жертв авиакатастрофы пожаловались, что генетическую экспертизу все время затягивают, и уже два месяца они не могут похоронить своих близких. По их словам, в исследовании тел участвуют всего девять экспертов, хотя первоначально речь шла о 150.

Самолет Ан-148-100B авиакомпании «Саратовские авиалинии» 11 февраля 2018 года выполнял рейс Москва — Орск и упал неподалеку от деревни Аргуново и села Степановское Раменского района Московской области. Погиб 71 человек, в том числе шесть членов экипажа.

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