Объяснена задержка с выдачей останков погибших при крушении Ан-148

Родственникам погибших при крушении самолета Ан-148, который разбился в Подмосковье более месяца назад, до сих пор не выдали тела. Задержку объяснили так: фрагментов для опознания много, а мощности лаборатории Российского центра судебно-медицинской экспертизы ограниченны. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник, близкий к расследованию. С момента катастрофы прошло 40 дней.

По его словам, все погибшие уже опознаны, но генетические экспертизы продолжаются. «Ну, например, опознали 71 фрагмент как 71 труп. А куда девать остальные 50 тысяч? Поэтому все эти фрагменты должны быть исследованы в генетической лаборатории, которая находится в РЦСМЭ», — пояснил он.

«Родственникам забирать что-то еще рано. Когда будут идентифицированы все фрагменты, они будут разложены по ящикам, и вот тогда можно будет эти тела, если можно так назвать множество мелких фрагментов, выдавать родственникам для захоронения», — уточнил собеседник радиостанции. Он подчеркнул, что эксперты стараются закончить работу как можно быстрее, но существуют технологические процессы, ускорить которые невозможно.

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Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший по маршруту Москва — Орск, разбился днем 11 февраля в Раменском районе Московской области. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. После анализа данных черных ящиков эксперты связали крушение с обледенением датчиков скорости. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Спустя несколько недель после крушения самолета в России приостановили использование пассажирских Ан-148. Будущее этих воздушных судов будет определено после проверки всех летных составов.

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